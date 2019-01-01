تشكيل إنجلترا ضد التشيك يشهد ظاهرة لم تحدث منذ 2006

ظاهرة كان بطليها الثنائي ديفيد بيكهام وأوين هارجريفيز

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تشهد مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره التشيكي، مساء اليوم الجمعة بتصفيات يورو 2020، مناسبة خاصة جداً بتشكيل الأسود الثلاثة.

المدرب جاريث ساوثجيت وضع قائمة المباراة الأساسية، لتشهد ظاهرة لم تحدث منذ عام 2006.

المدير الفني للأسود قرر الاعتماد على الثنائي كيران تريبير ظهير أتلتيكو مدريد وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند.

2 - have named two players (Trippier & Sancho) in their starting XI for a match who are playing their club football for non-English clubs; the last time that happened was in the 2006 World quarter-final against (Beckham & Hargreaves). Continental. pic.twitter.com/3clGj0dChT — OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2019

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتواجد بها ثنائي يلعبان خارج الدوري الإنجليزي بمباراة رسمية للفريق منذ فترة طويلة.

وكانت المناسبة الأخيرة لحدوث هذه الواقعة قبل اليوم، في كأس العالم 2006، عندما لعب ديفيد بيكهام وأوين هارجريفيز أمام البرتغال في ربع النهائي.

يذكر أن إنجلترا تخوض هذه المباراة وهي في المركز الأول بالمجموعة الأولى بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثاني.