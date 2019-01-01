تصفيات اليورو .. إنجلترا بأقل مجهود تهزم كوسوفو برباعية وسقوط التشيك أمام بلغاريا

نهاية مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لليورو القادم

نجح المنتخب الإنجليزي، في تحقيق فوزاً سهلاً خارج قواعده، بهدف نظيف على حساب كوسوفو بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو.

وضمن المنتخب الإنجليزي، تأهله إلى اليورو القادم، بعد تصدره مجموعته برصيد 18 نقطة.

هاري وينكس افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 32 بعد تمريرة من تشامبرلين، توغل بها إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض مسدداً الكرة في الشباك.

هاري وينكس: جاهز للقتال من أجل المشاركة في اليورو

وفي الشوط الثاني، كاد هاري كين أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في الدقيقة 60 بعد تهيئة الكرة من رحيم ستيرلينج من الجانب الأيمن، ولكن تسديدة كين ترتطم في القائم.

وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، ظهر هاري كين ونجح في تسجيل ثاني أهداف منتخب بلاده، بعد عرضية من ستيرلينج حاول المدافع إبعادها ولكنه أخطأ لتصل الكرة إلى كين الذي وضعها بدوره في الشباك.

وفي الدقيقة 82، مرر ستيرلينج المتألق الكرة إلى راشفورد على مشارف منطقة جزاء الضيوف، ومن لمسة واحدة وضعها في الشباك معلناً عن الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد خطأ دفاعي من لاعبي كوسوفو ضغط كين على المدافع واستخلص منه الكرة ومررها إلى ماونت الذي نجح في وضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد كوسوفو عند النقطة 11 في المركز الثالث.

ولحساب المجموعة الأولى أيضاً، تمكن منتخب بلغاريا من الفوز على حساب التشيك بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد التشيك عند النقطة 15 في المركز الثاني.