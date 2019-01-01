إجراء قرعة تصفيات المونديال بالقاهرة وتحديد الموعد

40 منتخبًا يتنافسون على عشر بطاقات فقط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء قرعة المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في العاصمة المصرية "القاهرة".

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن فندق "نايل ريتز كارلتون" سيشهد مراسم القرعة في 21 من يناير المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن المقرر أن يشارك 40 منتخبًا في القرعة، حيث تضم 26 ممن هم أصحاب التصنيف الأعلى بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب الـ14 منتخبًا الذي تأهلوا من المرحلة الأولى بالتصفيات.

وسيتأهل عشرة منتخبات فقط من الـ40 هم أوائل المجموعات العشر، على أن يشاركوا في المرحلة النهائية من التصفيات، ليتأهل خمسة منهم فقط إلى نهائيات المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الثانية من التصفيات في مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021، أما المرحلة النهائية فتقام في نوفمبر 2021.

يذكر أن قطر تستضيف كأس العالم كأول بلد عربي ينظم هذا الحدث، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.