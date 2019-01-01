تصفيات أفريقيا | الصومال "مزقتها الحرب" فصنعت الإنجاز أمام زيمبابوي!

ونجح منتخب الصومال، الأخير في تقييم المنتخبات الأفريقية، في إيقاف سلسلة من 19 هزيمة متتالية تعود إلى 8 سنوات مضت

خطف منتخب الصومال، المتواضع، الأضواء بالفوز التاريخي الذي تحقق على زيمبابوي بهدف دون رد، في إطار التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

كان هذا الفوز هو الأول من نوعه للصومال في مباراة تأهيلية منذ فوزها على كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم عام 1984، وهو أول فوز لها على الإطلاق في تصفيات كأس العالم، وأول فوز للبلد التي تُمزقها الحروب الأهلية من أي نوع منذ يناير 2009.

لعبت المباراة في جيبوتي المحايدة بسبب المخاوف الأمنية المستمرة في مقديشو في ضوء الحرب الأهلية الصومالية المستمرة.

كانت زيمبابوي التي شاركت في نهائيات كأس أمم أفريقيا قبل شهرين، تتوقع انتصارا سهلا في المباراة، رغم افقتادها لخدمات نجمها ومهاجم كايزر تشيفس خاما بيليات، الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة في الحوض.

لكن أنور سيد علي شاكوندا ارتقى أعلى من المدافعين ليسدد برأسه في الشباك في الدقيقة 87 ليمنح فريقه هذا الانتصار، قبل العودة يوم 8 سبتمبر الجارى فى زيمبابوي.

وتحتل الصومال المرتبة الأخيرة من حيث التقييم بين منتخبات القارة في أفريقيا (202 على العالم)، في المقابل فزيمبابوي تأتي في المرتبة 112 عالميًا.

ويشارك 28 منتخبًا فى الدور التمهيدى عبر مباراتى "ذهاب وإياب" فى الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر فى بداية مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.

وتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا فى تصنيف الفيفا من الدور التمهيدى وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل فى التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.

وستنضم المنتخبات الـ14 المتأهلين من الدور التمهيدى إلى 26 منتخبًا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

وفى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، سيتم إجراء قرعة بناءً على تقسيم المنتخبات إلى مستويين وإفراز 5 مواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب بين كل المنتخبات المتأهلة ويتأهل الـ5 الفائزين منها إلى كأس العالم مباشرة.

جدير بالذكر أنه ولأول مرة في التاريخ، تبث الفيفا جميع مباريات الجولة الأولى عبر القارة مباشرة على منصاتها الرقمية.