عرب آسيا في تصفيات كأس العالم | سوريا الأفضل ومباريات حاسمة للسعودية والإمارات والعراق

ما هو موقف عرب آسيا في التصفيات قبل جولة من نهاية مرحلة الذهاب؟

تنطلق اليوم الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعدد من المباريات القوية للمنتخبات العربية، خاصة مواجهة السعودية أمام أوزباكستان وسوريا أمام الصين والعراق ضد إيران والإمارات أمام فيتنام.

المنتخب السوري هو الأفضل نتائجًا حتى الآن بين عرب آسيا في التصفيات، إذ هو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بجمع 9 نقاط من 3 مباريات، لكن مباراته أمام الصين منافسه الأشرس والأقوى في المجموعة هي الاختبار الحقيقي لقدراته وطموحاته في التأهل للدور القادم، المباراة ستقام في العاصمة بكين ولن تكون سهلة بالطبع على السوريين والخسارة قد تكلفهم فقدان صدارة المجموعة الأولى.

رسميًا - مادو يغيب عن مواجهة السعودية وأوزباكستان

تعادل الأردن مع الكويت سلبيًا لم يخدم مصالح المنتخبين في المجموعة الثانية بل المتصدر أستراليا، النشامى سيواجهون منتخب الكنغر في الجولة الخامسة وانتصارهم سيضمن لهم تصدر المجموعة، إذ يمتلكون 7 نقاط مقابل 9 لأستراليا، فيما تمتلك الكويت 4 نقاط ولديها فرصة عظيمة للوصول للنقطة السابعة حيث ستواجه تايبيه. الكويت بالتأكيد ستستفيد من نتيجة مباراة قمة المجموعة مهما كانت النتيجة.

المجموعة الثالثة معقدة للغاية، العراق والبحرين في الصدارة بـ7 نقاط ثم هناك إيران بـ6 نقاط وبالتأكيد بطاقة التأهل ستكون بين المنتخبات الثلاثة في صراع قد يمتد حتى الجولة الأخيرة، صعوبة تلك المجموعة أن معدل فقدان النقاط سيكون مرتفعًا مما قد يحرمها من مقعد ضمن أفضل الثواني. العراق ستلعب خارج ملعبها أمام إيران في مبارةا سيكون المستفيد الأكبر منها هو منتخب البحرين لكن بشرط انتصاره خارجيًا على هونج كونج.

السعودية لديها فرصة تعويض النتائج المخيبة في التصفيات بالتعادل مع اليمن وفلسطين والفوز فقط على سنغافورة بشرط التفوق على أوزباكستان في طشقند وهو ما سيضعها على الصدارة قبل انطلاق مرحلة الإياب وهو إنجاز ممتاز نظرًا لتلك النتائج المتواضعة، فيما فلسطين لديها فرصة صناعة الحدث والتقدم للصدارة حال هزمت اليمن وانتهى لقاء القمة بالتعادل. الفدائي قد يكون مفاجأة تلك التصفيات والحصان الأسود الجامح خاصة مع امتلاكه سلاح ملعبه الذي لم يهزم عليه أبدًا.

قطر تتصدر المجموعة الخامسة بـ10 نقاط، وهي لا تبحث سوى عن ضمان التأهل لكأس آسيا 2023، وقد أتمت المهمة تقريبًا، لكن عُمان لن تستفيد من هذا لأنها لن تتأهل حال تواجدت في المركز الثاني بل عليها خوض منافسة أفضل الثواني. المنتخب العُماني يمتلك 6 نقاط ونتائجه منطقية تمامًا، ولديه فرصة التقدم للنقطة التاسعة ومن ثم سيكون حديث مختلف في مرحلة الإياب خاصة خلال مواجهة قطر الحاسمة.

حالة تأهب كبيرة تعيشها الإمارات قبل مباراة الأبيض أمام فيتنام في هانوي، الجميع يرغب بالفوز وإنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة خاصة مع النتائج الجيدة للفريق بخلاف الخسارة أمام تايلاند. فيتنام وتايلاند في الصدارة بـ7 نقاط ثم الإمارات بـ6 ولكن هناك ماليزيا بـ3 نقاط واستبعادها من الحسابات ليس أمرًا صوابًا.

مهمة لبنان في التأهل للمرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر تبدو صعبة للغاية رغم أنه لا يبتعد سوى بنقطة عن صدارة المجموعة الثامنة، إذ يمتلك 6 نقاط مقابل 7 لكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. مباراة اليوم أمام كوريا الجنوبية حاسمة وقد تقوده لتحقيق المعجزة إن نجح بالفوز والحصول على النقاط الثلاثة وتصدر المجموعة.