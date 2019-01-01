شيء واحد يُثير قلق مارفيك قبل مباراة الإمارات ضد تايلاند

الإمارات ستواجه تايلاند يوم غدٍ الثلاثاء والمدرب بيرت فان مارفيك يصف اللقاء بالصعب والقوي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات من مواجهة تايلاند في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووصف المدرب الهولندي المباراة بالصعبة والقوية خاصة لرغبة الفريقين في الفوز لاعتلاء صدارة المجموعة، إذ يتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين فيما يتواجد المنتخب التايلاندي في الوصافة بـ4 نقاط من مباراتين كذلك.

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وأكد فان مارفيك أنه درس منتخب تايلاند جيدًا من خلال متابعته في المباريات السابقة، مشيرً لأنه يراه أحد أفضل المنتخبات الآسيوية حاليًا، حيث تطور أداءه كثيرًا وظهر بمستوً جيد خلال بطولة كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات في يناير الماضي.

وأوضح المدرب أنه رغم اللعب في ملعب تايلاند وبين جماهيرها، إلا أن الشيء الوحيد الذي يُقلقه هو حالة الطقس، خاصة مع سقوط الأمطار بغزارة خلال المران الأخير للأبيض وهو ما ينذر بالمزيد من الأمطار خلال المباراة وما قد يتبع ذلك من تأثير سلبي على أرضية الملعب.