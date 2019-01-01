تصفيات آسيا - قطر تكتسح أفغانستان وفلسطين تصدم "كوبر"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أقيمت اليوم الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، ولكأس الأمم الآسيوية المقبلة ضمن المرحلة الثانية.

وشهدت المباريات تفوق عربي كاسح خلال لقاءات الجولة الأولى من التصفيات أبرزها فوز قطر الكبير على أفغانستان، وفوز فلسطين وسوريا والأردن وعمان.

حقق المنتخب القطري الفوز على نظيره الأفغاني، بـ6 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب " جاسم بن حمد بنادي السد".

أحرز الأهداف كلًا من المعز علي "هاتريك" وحسن الهيدوس وعبدالكريم حسن وبوعلام خوخي.

أهداف قطر وأفغانستان(6-0) تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم https://t.co/aIG9mAys16 — الكرة العالمية والعربية (@kooraboom10) September 5, 2019

وتمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق الفوز على نظيره الأوزبكي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فيصل الحسيني" في القدس.

وأحرز هدفي اللقاء عدي الدباغ، وإسلام البطران في الدقيقتين 60 و 84 من عمر اللقاء، ليكون فأل حسن للجماهير الفلسطينية خلال التصفيات الحالية.

وتمكن المنتخب السوري من اكتساح نظيره الفلبيني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول "باناد ستاديوم".

أحرز الأهداف كلًا من عمر السومة "هدفين" وخالد المبيض وفراس الخطيب ومحمود المواس، بينما أحرز أهداف الفلبين كلًا من خافيير باتيتو ومايك أوت.

وأيضًا تمكن المنتخب الأردني من الفوز بهدفين مقابل هدف على الصين تايبيه أحرز الهدفين بهاء فيصل وأحمد سمير، وهدف الصين تايبيه وين تشيه هاو.

وقلبت عمان النتيجة أمام الهند، حيث حققت الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "إنديرا غاندي" في الهند.

وتعادل منتخب البحرين مع العراق إيجابيًا، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب "البحرين الوطني".