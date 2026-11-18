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اتفق سامي الجابر وحسين عبد الغني، نجما الكرة السعودية، على وجود أزمة واضحة لدى المنتخبات الوطنية السعودية بسبب إهمال لاعبي الفئات السنية في مختلف الأندية.

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فتح الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي، خلال برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC" ملف الفئات السنية في الكرة السعودية وإهمال المواهب الشابة وعدم منحها الفرصة للتصعيد والمشاركة مع الفريق الأول في مختلف الأندية، والذي انعكس بالسلب على مستوى المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وافتتح سامي الجابر، أسطورة كرة القدم السعودية الحديث، قائلًا: "يجب أن يكون هناك إشراف دائم من الاتحاد السعودي لكرة القدم على برامج الفئات السنية، يجب أيضًا أن يكون هناك اهتمام بالمواهب من خلال تخصيص أجهزة فنية ذات كفاءة لتأهيلهم وإخراج أفضل ما لديهم وتطوير مستواهم".

وتساءل مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق: "عندما يكون لدينا موهبة ونضعها بين يدي مدرب ليس لديه أي قدرات أو خبرات، كيف ننتظر أن تتطور هذه الموهبة؟ كيف سيطور فكره ومهاراته؟، لدينا مواهب جيدة في المنتخبات لكن لديهم أخطاء تتعلق بالتدريب والتأسيس، لذلك نجد أغلبهم يعاني عندما يلعب تحت الضغط وأغلب تمريراته تكون غير دقيقة".

وأضاف الجابر: "إذا انتقلنا لمتابعة المواهب في أوروبا، نجد الفارق واضح وأبرز مثال باو كوبارسي أو لامين يامال نجمي برشلونة، وأنا هنا لا أقارن بينهم وبين لاعبي السعودية، لكن انظروا كيف وعمرهما لم يتجاوز 16 عامًا ويلعبون تحت ضغط ويظهرون بثقة كبيرة، ذلك لأنهم اعتادوا اللعب تحت الضغط في مراحل الناشئين قبل ظهورهم مع الفريق الأول".

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وتطرق الجابر للحديث عن دور الجهات المسؤولة عن كرة القدم السعودية، قائلًا: "أين دور الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ يجب أن يشرف على البرامج الموضوعة للناشئين ويجب أن نعرف ما هي قيمة الميزانيات المخصصة لهم وكيف يتم توزيعها، كذلك يجب أن يتم مراقبة الأندية ومتابعة المواهب لديها ودفع الأندية لتصعيدهم إلى الفريق الأول".

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واتفق معه حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، حيث قال: "يجب أن يكون هناك فهم واضح للهدف الصحيح من فرق مراحل الناشئين والفئات السنية، هل الهدف هو تحقيق بطولة؟ هذا هدف محدود للغاية، لكن الهدف الأكبر هو تصعيد لاعبين للفريق الأول هذا هو النجاح الحقيقي".

وأوضح: "لا يجب أن يتركز هدف هذه المراحل على الفوز بالبطولات، أعرف لاعبين أعمارهم 16 و17 سنة انتهت مسيرتهم الكروية رغم أنهم كانوا مبشرين ولديهم مستقبل واعد، لأن الأجهزة الفنية كانت تعطيهم أدوية ومسكنات من أجل أن يشاركوا في مباريات بالفئات السنية".

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وختم عبد الغني: "تخيل أن يحصل لاعب مراهق عمره لا يتجاوز 17 عامًا ومستواه مميز للغاية، على مسكنات من أجل مباراة فئات سنية، كل ذلك من أجل البحث عن الذات، لذلك يجب أن يكون المدرب الموجود في هذه المراحل على أعلى مستوى، وكذلك الإداريين والبرامج الموضوعة لهم".