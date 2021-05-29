تصريحات نارية .. دي أراسكايتا يحدد موقفه النهائي من الانتقال إلى الهلال

تعرف على موقف دي أراسكايتا من الهلال

تحدث الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنجو البرازيلي، عن موقفه من العرض المقدم له من جانب نادي الهلال السعودي، وذلك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي الهلال تقدم بعرض لنادي فلامنجو، من أجل الحصول على خدمات جيورجيان دي أراسكايتا، بداية من الموسم القادم.

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دي أراسكايتا قال خلال تصريحات لإذاعة "Sport 890": "أنا سعيد جدًا لوجودي في فلامنجو، لأن هذا النادي جعلني أفوز بالبطولات والألقاب، التي تجعلني سعيدًا للغاية".

اللاعب الأوروجوياني شدد على أنه سيستمر مع فلامنجو كونه واحدًا من لاعبيه الأساسيين، وذلك ردًا على ما تردد حول تلقيه عرضًا من الهلال السعودي.

وتسعى إدارة نادي الهلال لإتمام صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، حيث أجرى الفريق صفقة واحدة بالتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا.

ويستعد نادي الهلال لمباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، عندما يواجه فريق استقلال طهران الإيراني، وذلك بعد صعوده محتلًا وصافة مجموعته.