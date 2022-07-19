تصريحات مثيرة من الموسى حول دور اللاعبين والإدارة في هبوط الأهلي

الموسى انتقل إلى الفتح بعد نهاية عقده مع الأهلي

أجرى نوح الموسى لاعب الأهلي المنتقل للفتح هذا الصيف حوارًا مع صحيفة اليوم السعودية كشف به عن بعض أسرار وكواليس الفريق خلال الموسم الأخير الذي انتهى بهبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي كان قد توج موسمه الكارثي في الموسم الأخير من الدوري السعودي بالتواجد في المركز الـ15 من جدول الترتيب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وقد حمل الجمهور والإعلام الأهلاوي اللاعبين والإدارة والمدرب بيسنيك هاسي مسؤولية هذا المصير الأسود.

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الموسى وخلال تصريحاته المثيرة برأ اللاعبين من تهمة قيادة الأهلي نحو دوري يلو، وحمل المسؤولية للإدارة بقيادة ماجد النفيعي وموسى المحياني حول ما حدث.

وكشف لاعب الوسط السعودي عن مطالبة نجوم الفريق إدارة النادي مرارًا خلال الموسم الماضي إقالة المدرب وطرد اللاعبين الأجانب دون المستوى لكن دون أن يستمع لهم أحد.

وأضاف "ما حدث للأهلي كان نتاج عدم الاستقرار وكثرة تغيير اللاعبين والمدربين، وهذا ما نتج عنه للأسف، ويتحمل ذلك كل مَن كان بالنادي في تلك الفترة".

تابع "سبق لنا أن تكلمنا مع الإدارة عدة مرات بخصوص المدرب الـسابق هاسي، واللاعبين الأجانب لمعالجة الأمر، وقبل أن يزداد تدهور الفريق، لكن للأسف لم يكن هناك تجاوب، الإدارة كان من المفترض أن تجلب لاعبين أجانب يفوقون مستوى اللاعب المحلي إذا كانت ترغب بالمنافسة أو حتى البقاء ضمن المراكز المتقدمة".

صاحب الـ31 عامًا رفض تحميل المسؤولية للمحياني وحده عما حدث بل أكد أن الجميع في الإدارة مسؤول عن الهبوط، ومع هذا نفى تمامًا أن تكون الإدارة تُفضل أحد من اللاعبين عن غيره.

وعند سؤاله عن حدوث أي تمرد من اللاعبين وامتناعهم عن التدريب، أجاب "لا، هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا، بالعكس اللاعبون يتدربون بشكل جيد، خاصة مع المدرب الأخير، ولـكن لـم يحالف الفريق الحظ في النتائج".

وتوقع الموسى عودة الأهلي سريعًا لدوري المحترفين، وطالب الإدارة بعدم تكرار الأخطاء بالحفاظ على الاستقرار والتعاقد مع لاعبين أجانب يفوقون في مستواهم المحليين، وذلك للعودة سريعًا لمراكز المقدمة في جدول الترتيب.

وأتم اللاعب حديثه باختيار سلمان الفرج كأفضل لاعب سعودي حاليًا والبرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد كأفضل أجنبي، فيما ذهب اختياره لأفضل نادٍ في السعودية للهلال.