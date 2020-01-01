تصريحات غامضة من ديمبيلي .. هل يهاجم إدارة برشلونة؟

ما الذي قصده ديمبيلي بهذه التصريحات؟

أدلى عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، بتصريحات غامضة بعض الشيء في حواره مع القناة الرسمية للنادي في برنامج "القرار المستحيل".

ديمبيلي عانى من إصابة أبعدته أغلب فترات الموسم كما لن يستطيع المشاركة في مباريات الدوري الإسباني بعد خروجه من القائمة لصالح مارتين برايثوايت.

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وعاد اللاعب إلى تدريبات الفريق لكنّه لم يتعافى بصورة كاملة ويهدف إلى أن يكون في أفضل أحواله مع انطلاق بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي برنامج "القرار المستحيل" الذي يمنح اللاعب خيارين مثل هل تفضل العيش دون موسيقى أم دون إنترنت؟ ورغم أنّ الأسئلة خفيفة لكنّه أجاب بعض الإجابات الغامضة المثيرة للتساؤل.

فحينما سُئل "هل تفضل الصمت لستة أشهر أم عدم القدرة على الحركة لعدة أسابيع؟" أجاب: "أفضل أن أهمس فقط ولا أتحدث بصوت عالٍ لأن ذلك يزعج البعض، وهناك من يرفض أن يسمعني".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب ربما يشير إلى لقاء إشبيلية حينما منحه الحكم، ماتيو لاهوز، البطاقة الحمراء رغم أنّه لم يقل سوى "أنت حكم سيء"، أو ربما يقصد إدارة النادي الكتالوني التي تحاول التخلص منه في سوق الانتقالات.

وبسؤاله عن رغبته في امتلاك 10 أطفال أو لا ينجب إطلاقًا، فضّل ديمبيلي الأولى مؤكدًا صعوبة أن يمارس كل أبناءه رياضة كرة القدم وإلا ستصبح مشكلة.

جدير بالذكر أنّ ديمبيلي ارتبط بالرحيل إلى يوفنتوس ضمن الصفقات التبادلية بين برشلونة والسيدة العجوز.