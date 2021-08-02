تصريحات صارمة .. بيريرا يُمهد طريق الهلال لضمه

النجم البرازيلي مطلوب في النادي السعودي

يُسيطر اسم ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون على أخبار سوق الانتقالات الخاصة بنادي الهلال السعودي، وقد أدلى اللاعب اليوم ببيان رسمي نشره عبرحسابه الرسمي على إنستجرام حمل تطورًا ملفتًا في المفاوضات.

الهلال يُحاول جاهدًا التعاقد مع اللاعب البرازيلي لدعم هجومه والرد على صفقات النصر والاتحاد والأهلي القوية جدًا هذا الصيف، ولكنه يُنافس عدة عقبات أبرزها مطالب النادي الإنجليزي المالية الكبيرة ووجود منافسة من عدة أندية إنجليزية أبرزها ليدز يونايتد ووست هام.

ماذا قال بيريرا حول مستقبله مع وست بروميتش؟

بيريرا رد خلال إنستجرام على جميع الاتهامات التي وجهت له مؤخرًا بعدم الالتزام وبالتهرب من التدريبات لإخضاع النادي وإجباره على قبول أحد العروض المقدمة له.

اللاعب أكد على احترامه الكامل للنادي الإنجليزي وتقديره للفرصة التي منحها له ودعمه الكبير خلال الموسمين الماضيين، مؤكدًا أنه لم ولن يُظهر أبدًا أي إشارة على عدم التزامه أو احترامه للفريق.

النقطة الأهم في تصريحات بيريرا كانت إعلان رغبته الرحيل عن وست بروميتش هذا الصيف بهدف التقدم خطوة أخرى في مسيرته الكروية، وإن شدد في نفس الوقت أنه لا يريد الخروج من الباب الخلفي بل عن طريق النادي وبصورة مشرفة له.

إذ قال "أريد الرحيل لخوض تجربة جديدة، لكني أريد فعل ذلك بصورة عادلة وسليمة، لقد تلقيت قبل 3 أسابيع عرضًا سيُغير حياتي وحياة عائلتي للأبد، وسأظل ممتنًا لوست بروميتش وجماهيره وجميع العاملين به وكل اللاعبين والمدربين الذين تعاملت معهم".

ما هي آخر تطورات مفاوضات الهلال لضم بيريرا؟

المفاوضات مازالت متواصلة بين الهلال ووست بروميتش ألبيون حول انتقال بيريرا للفريق السعودي، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عرض الهلال الجديد وصل إلى 17 مليون يورو تُدفع خلال العامين القادمين، بعدما رفض النادي الإنجليزي عرضه الأول البالغ 15 مليون يورو.

المصادر المتابعة كانت قد أكدت توصل إدارة الزعيم لاتفاق مع بيريرا على كافة البنود الشخصية للعقد، وأن ما ينقص فقط هو التوصل لاتفاق مع ناديه الذي هبط الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لدوري الدرجة الأولى.

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