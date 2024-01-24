تصريحات صادمة من سيميوني: تقنية الفيديو كشفت الحكام في إسبانيا.. يعتقدون أننا أغبياء!

المدرب الأرجنتيني لديه تفسيرات لكل ما يحدث

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني عن اللغط الدائر في إسبانيا حول تقنية الفيديو والأشياء التي يتم تسريبها من محادثات الحكام أثناء مراجعة اللقطات.

وقال سيميوني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا: "يمر الحكام بلحظة من الضغط الكبير بالتأكيد".

وأتبع: "تقنية الفيديو تعمل على تحسينهم، لكنها في الوقت نفسه تكشفهم. ثم يمكننا مناقشة التسجيلات الصوتية، السؤال ليس ما إذا كانوا يسربونها، ولكن ما الذي يحدث؟!" وأكد سيميوني أن أكثر ما يزعجه هو "أنهم يعتبروننا جميعا اغبياء، وهذا أكثر ما يضايقنا!".

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وأضاف "التشولو": "ما نحتاجه جميعا هو أن تكون الأمور طبيعية، يمكننا جميعًا أن نرتكب الأخطاء، لا يوجد أحد مثالي، ولكن من غير الطبيعي أن يستمر كل شيء على هذه الوتيرة، التوتر يصيبهم وتكثر الأخطاء".

وأردف: "لقد انهار الحكام بالفعل، إنها لحظة معقدة للغاية بالنسبة لهم. الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به كلاعبين ومدربين هو التزام الهدوء في الملعب والسماح لهم بممارسة عملهم".