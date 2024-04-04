تصريحات "المالك الجديد" تتسبب في شكوى قطرية ضده لمانشستر يونايتد

الشيخ جاسم بن حمد فشل في شراء النادي الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن غضب واستياء الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني من التغطية الإعلامية التي صاحبت فشله في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة تصريحات السير جيم راتكليف المالك الجديد للنادي.

العرض القطري كان قد وصل حسب العديد من المصادر إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات و600 مليون يورو)، إلّا أنه لم يلقَ قبول عائلة جليزر الأميركية، المالكة للنادي، التي كانت قد طلبت ما يفوق الـ6 مليارات جنيه إسترليني، ومن ثم باعت جزء من الأسهم إلى راتكليف.

موقع "ذا أتلتيك" أفاد أن محاميي الشيخ جاسم أرسلوا خطابًا لمانشستر يونايتد يشتكون خلاله من تصريحات راتكليف، الذي استحوذ على 27.69% من النادي، خلال المنافسة بينهما، وقد وصفوها بالكاذبة والتشهيرية، وكذلك اتهامه باختراق اتفاق سرية المفاوضات الذي وقعه الجميع خلال مفاوضات البيع.

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وأوضح الموقع الإنجليزي أن الأمر يتعلق بتشكيك راتكليف بوجود الشيخ جاسم من الأساس، وذلك خلال اجتماع له مع الصحفيين في فبراير الماضي، وكذلك التشكيك في وجود التمويل اللازم لدى القطريين لإتمام الصفقة.

المحاميون طالبوا النادي الإنجليزي بإجراءات تصحيحية فورية، خاصة أنه ثبت كذب راتكليف في تصريحاته تلك.