تصرف مفاجئ من إدارة النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

إدارة النصر تسعى لتحقيق الفوز بالكلاسيكو

ترغب إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بث روح من التركيز بين لاعبي الفريق، خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، والمقرر لها مساء الأحد.

ما هو التصرف المفاجئ من إدارة النصر؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن إدارة نادي النصر قامت بصرف راتب للاعبين، تحفيزًا لهم قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

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Shahid Shahid

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النصر تحفظت على الإعلان عن أي مكافآت مالية، حيث طالبت بمزيد من التركيز والعمل لتحقيق النتيجة الإيجابية والفوز بالمباراة المهمة.

ويستضيف النصر نظيره الاتحاد مساء الأحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

ما هي الخطة التي سيعتمد عليها جارسيا في الكلاسيكو؟

وكشف الصحيفة عن الطريقة التي يرغب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر اللعب بها، حيث أكدت على أنه استقر على الثلاثي الكولومبي دافيد أوسبينا والعاجي جيسلان كونان والكاميروني فينسنت أبو بكر.

وأضافت الصحيفة أن سلطان الغنام سيلعب في الجهة اليمنى، بينما سيلعب عبد الإله العمري والإسباني ألفارو في قلب الدفاع.

وقام جارسيا بتجريب الثلاثي علي الحسن وعبد الملك الخيبري وعبد المجيد الصليهم، من أجل اللعب بجانب البرازيلي لويس جوستافو في خط الوسط.

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