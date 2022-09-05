"تصرف لا يليق" .. إدارة وليد معاذ تحذف ماجد النفيعي من تاريخ الأهلي!

سابقة تاريخية وتساؤل حول موقف وزارة الرياضة

إرضاء الجماهير هو العامل الأول والأهم بالنسبة لإدارة النادي الأهلي السعودي المكلفة برئاسة وليد معاذ، حتى أنها تتخذ الموقف نفسه تجاه مجلس الإدارة المستقيل برئاسة ماجد النفيعي.

النفيعي يستقبل بعد نكسة الأهلي:

قبل أيام، قدم ماجد النفيعي استقالته أمام وزارة الرياضة، في استجابة لطلب الجماهير، الذي استمر لعدة أشهر.

Shahid

الوزارة قبل استقالة النفيعي، وكلفت إدارة جديدة بترأسها وليد معاذ، لإدارة شؤون النادي، لحين عقد انتخابات جديدة.

قرار النفيعي جاء بعدما افتتح الراقي مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى بخسارة خمس نقاط في أول جولتين، إذ تعادل أمام القيصومة 1-1، وخسر أمام الأخدود 2-0.

وتعد هذه المشاركة الأولى للفريق الجداوي بدوري يلو في تاريخه، إذ احتل الموسم الماضي المركز قبل الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا فعلت إدارة وليد معاذ تجاه النفيعي؟

إدارة معاذ تسير عكس اتجاه النفيعي تقريبًا في كل شيء، إذ أن أول قرار اتخذته بعد تكليفها هو فتح أبواب النادي أمام الجماهير، لحضور مران الفريق، وهو القرار غير المعمول به في الأهلي منذ عامين، رغم أن الجمهور طالب النفيعي كثيرًا بحضور التدريبات، لكن دون استجابة منه.

لكن ما كان مفاجأة بالنسبة للجميع هو قيام إدارة معاذ بإزالة صورة ماجد النفيعي من قائمة رؤساء الأهلي، الموجودة بقاعة الأمير بدر بن فهد، والتي تضم صور جميع الرؤساء الذين مروا على تاريخ النادي.

هذا التصرف قوبل بالرفض من البعض، منهم الصحفي الرياضي خالد بن سيف، الذي تساءل عن موقف وزارة الرياضة من هذا التصرف.

وكتب الصحفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سابقة تاريخية .. يقدم عليها مجلس إدارة الأهلي المكلف .. بإزالة صورة الرئيس السابق ماجد النفيعي .. من قائمة الرؤساء .. تصرف لا يليق .. مهما كانت الأسباب .. فما هو موقف وزارة الرياضة؟".

يذكر أن النفيعي كان قد فاز بمقعد الرئاسة في انتخابات، أُجريت في مايو 2021، بعد منافسة مع المرشح زياد اليوسف، وكان من المفترض أن يستمر أربع سنوات.

وكانت هذه هي الولاية الثانية للنفيعي في رئاسة الراقي، إذ ترأسه من قبل أبريل 2018، قبل أن يرحل في نهاية العام ذاته.

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