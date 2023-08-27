تصرف غير متوقع يضع ليونيل ميسي تحت طائل العقوبات في الدوري الأمريكي!

ميسي يواجه عقوبة لم تكن في الحسبان بعد تصرفه في الدوري الأمريكي..

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرًا مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي "MLS" وذلك عندما قاد فريقه فجر الأحد إلى الفوز على نيويورك ريد بولز بهدفين دون رد، لكنه قد يواجه عقوبة لم تكن في الحسبان بعد تلك المباراة.

الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات سجل ظهوره الذي طال انتظار في الدوري الأمريكي على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة نيويورك، لكنه جلس على مقاعد البدلاء قبل الدخول منتصف الشوط الثاني، وتسجيل هدف تأمين فوز إنتر ميامي، بهدفين دون رد، في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

لكن الغريب كان هو أن ميسي لم يتحدث مع الصحفيين بعد تلك المباراة، وقد يجد الأرجنتيني نفسه في مأزق نتيجة لذلك، حيث تنص قواعد الدوري الأمريكي على ضرورة إتاحة اللاعبين للمقابلات الصحفية بعد نهاية المباريات.

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دان كورتيمانش، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات في الدوري الأمريكي قد أكد الأمر بالفعل لمسئولي إنتر ميامي قبل بداية مباراة الفريق أمام نيويورك ريد بولز.

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ومن جانبها، قالت مولي دريسكا المتحدثة باسم إنتر ميامي بعد المباراة إن ميسي لن يتحدث مع الصحافة، وهو ما جعله ينتهك لوائح الدوري الأمريكي.

وفي الوقت الحالي، هناك إمكانية معاقبة النجم الأرجنتيني، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بعد البداية المذهلة لحياة ميسي في الولايات المتحدة، حيث تمكن من تسجيل 11 هدفًا من خلال تسعة انتصارات متتالية، أدت إلى فوز إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات الأمريكية 2023، والتأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة، وحصد ثلاث نقاط ثمينة في الدوري الأمريكي.