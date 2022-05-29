تصرف غريب من جمهور الهلال قبل مواجهة أبها .. ومناشدة من عضو شرفه

الزعيم أمامه ثلاث جولات حاسمة، يحتاج لحصد نقاطها كاملة مع تعثر الاتحاد

في مرحلة حاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صدر رد فعل غريب من قبل جمهور الهلال قبل مواجهة أبها، المقرر إقامتها اليوم الأحد.

المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الزعيم "الأمير فيصل بن فهد (الملز)"، ضمن الجولة الـ28.

ويحتاج الزعيم للفوز في كافة مباريات الثلاث المتبقية من الموسم، مع الحاجة لتعثر منافسه الاتحاد، كي ينجح في الحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسمين الماضيين.

ماذا فعل جمهور الهلال؟

مواجهة أبها الليلة هي الأولى التي يخوضها الزعيم على أرضه من بداية شهر مايو الجاري، فقد خاض الأربع مباريات الماضية بالدوري خارج أرضه، بجانب مواجهة الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت بجدة.

لكن ورغم حساسية الفترة الحالية إلا أن جمهور الهلال عزف عن شراء تذاكر المباراة، ليضطر سلطان زاهد؛ عضو شرف النادي، للخروج لمناشدة الجماهير للحضور.

وكتب زاهد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال لعب آخر ٥ مباريات خارج ارضه، واليوم يعود بعد غياب ليواجه ابها في الرياض، لا يزال الاقبال على التذاكر ضعيف، معقوله ما اشتقتوا لشوفة الهلال".

وأضاف: "زعيمكم بحاجتكم لإكمال المشوار، لا تحرمونا من جمال المدرج الفخم".

الهلال لعب آخر ٥ مباريات خارج ارضه

واليوم يعود بعد غياب ليواجه ابها في الرياض

لا يزال الاقبال على التذاكر ضعيف

معقوله ما اشتقتوا لشوفة الهلال 🤷🏻‍♂️

زعيمكم بحاجتكم لإكمال المشوار💪🏼

لا تحرمونا من جمال المدرج الفخم💙 pic.twitter.com/5YmcYeKoIw — Sultan Zahid (@sultan_m_zahid) May 29, 2022

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يأتي أبها في المركز السابع بـ34 نقطة.

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