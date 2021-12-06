"تصحيح معلومة .. النصر ليس بطل الدوري الاستثنائي، بل هذا النادي"

طالب الناقد الرياضي منار شاهين الإعلاميين والصحفيين بتصحيح معلومة خاصة بإطلاق لقب بطل الدوري الاستثنائي على النصر، مشيرًا إلى أنه لا يستحقه بل نادٍ آخر.

النصر كان قد تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2018-2019 بعد صراع شرس مع الهلال، وقد أطلق على هذا الموسم "الدوري الاستثنائي".

ما قصة لقب "الدوري الاستثنائي"؟

اتخذ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك قرارًا بتغيير اسم الدوري السعودي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وذلك بشكل استثنائي على نسخة موسم 2018-2019.

إذ قال "أعلن إطلاق اسم كأس الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين استثنائيًا هذا الموسم، وهذا أقل ما يقدم لولي العهد الذي لولا دعمه لما استطعنا تقديم أفضل وأفخم نسخة من دوري المحترفين".

ومن هنا جاء إطلاق لقب الدوري الاستثنائي على هذا الموسم من الدوري السعودي، ولكن اسم الدوري استمر هكذا ولم يتغير فيما بعد مما دفع البعض للقول أن ذلك الموسم ليس استثنائيًا، لكن منار شاهين تحدث عن الأمر من زاوية أخرىز

من هو النادي الأحق بلقب بطل الدوري الاستثنائي من النصر؟

الناقد الرياضي بدأ مداخلته في برنامج الحصاد الرياضي بالقول أنه يُريد تصحيح معلومة لجميع الإعلاميين خاصة بإطلاق لقب بطل الدوري الاستئنائي على النصر.

وأوضح شاهين خلال حديثه أن نادي الوحدة هو الذي يستحق هذا اللقب، مضيفًا "أعتقد أن لقب الاستثنائي يستحقه نادي الوحدة، لأنه أول نادٍ تُوج بلقب دوري يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، وكان ذلك في دوري الدرجة الأولى موسم 2017-2018".

"أتمنى من الجميع تصحيح تلك المعلومة من جميع المتواجدين في الوسط الرياضي".

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