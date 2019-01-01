تشيلسي إلى يوفنتوس: تريد ساري؟ خذ جورجينيو

النادي الإنجليزي يود التخلص من لاعب الوسط الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن ماوريتسيو ساري بات المرشح المفضل لدى يوفنتوس لخلافة المدرب الراحل "ماسيميليانو أليجري"، لكن الحصول عليه لن يكون سهلًا.

وبدأ ساري تجربة جديدة في تشيلسي بداية الموسم الجاري لكنه لم ينل رضا الجماهير والإدارة رغم حلوله ثالثًا في البريميرليج ووصوله لنهائي الدوري الأوروبي، حيث سيخوضه أمام آرسنال يوم 29 مايو القادم.

وتُرجح جُل التقارير أن النادي اللندني سيُقيله بعد نهائي الدوري الأوروبي، وغالبًا سيُعين بدلًا منه فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لديربي كاونتي.

حكايات نهائي الدوري الأوروبي (10) | 2013 .. رأسية إيفانوفيتش تغتال أحلام بنفيكا

التقارير الصحفية المتابعة تحدثت عن طلب تشيلسي 5-6 مليون يورو لتحرير ساري من عقده والسماح له بالعمل مع يوفنتوس الموسم القادم، لكن صحيفة توتوسبورت أضافت شرطًا جديدًا يُريده البلوز.

وهو شراء يوفنتوس لجورجينيو، لاعب الوسط الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية الذي طلب ساري ضمه من نابولي الصيف الماضي ووصل ملعب ستامفورد بريدج بالفعل مقابل 60 مليون يورو تقريبًا.

وقرر ساري بداية الموسم استخدام جورجينيو في مركز الريجيستا أمام الدفاع، ونقل نجولو كانتي ليُصبح لاعب وسط طرفي بمهام دفاعية وهجومية، لكن العديد يرى أن هذه الخطوة التكتيكية لم تكن موفقة وساهمت في تراجع أداء الدولي الفرنسي وخط وسط تشيلسي بشكل عام.

لذا يرغب النادي في التخلص من اللاعب بجانب مدربه وإعادة كانتي لمركزه القديم، وقد اشترط على يوفنتوس شراءه للموافقة على تحرير ساري من عقده.