تشيلسي يهاجم الفيفا بعد فك الحظر ويطالب بالمساواة مع مانشستر سيتي!

هل هم على حق؟

أصدرت إدارة تشيلسي بيانًا هجوميًا ضد الاتحاد الدولي "فيفا" وذلك بعد رفع الحظر عن البلوز من إجراء الانتقالات، ليستطيع بذلك أن يدخل سوق الانتقالات الشتوية.

تشيلسي حُرم من التعاقدات لفترتين انتقال، كان أولهمها في الصيف المنقضي، مما اضطر النادي للاعتماد على لاعبي الأكاديمية، والذين لم يخيبوا الآمال وكانوا عند حسن تطلعات الجميع.

واليوم، قبلت محكمة "الكاس" الاستئناف الذي قدمته الإدارة اللندنية ضد قرار الحظر ليصير لتشيلسي الحق في العودة من جديد إلى إجراء الانتقالات بداية من يناير المقبل.

إدارة تشيلسي كتبت بيانًا انتقدت فيه طريقة تعامل الفيفا مع القضية برمتها، ونعتت الأسلوب المنتهج من الفيفا بالـ"غير مرضٍ للغاية"، إلى جانب طلب المساواة مع مانشستر سيتي وإلا فسيفقد العالم ثقته في المؤسسة الأهم بعالم كرة القدم.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

"كان النهج الذي اتبعته الفيفا في هذه القضية غير مرضٍ للغاية، على الأقل لأن الفيفا اختار أن يتعامل مع تشيلسي بشكل مختلف تمامًا عن مانشستر سيتي لأسباب ليس لها معنى على الإطلاق بالنسبة لتشيلسي."

"اتهم الفيفا تشيلسي بانتهاك المادة رقم 19 من قواعد الفيفا مع 27 لاعبًا، 16 لاعبًا منهم قد تم تسجيله بنفس الطريقة التي قامت بها فرق الدوري الإنجليزي الأخرى، اتصل تشيلسي بالاتحاد الإنجليزي، وتواصل الأخير مع الفيفا وأبلغنا بأنه لا حاجة لتقديم طلب خاص لتسجيل هؤلاء اللاعبون."

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"بالتالي، فإن الاتهامات التي قُدمت لتشيلسي من الفيفا كانت غير صحيحة وضارة، ونحن ممتنون للمحكمة الرياضية على تصحيح الوضع الحالي."

"بالنسبة لبقية الـ11 لاعبًا، فإن 6 منهم قد تأهلوا اعتمادًا على استثنائات القاعدة القانونية للفيفا، وكنتيجة لذلك لم يكن هناك أي نوع من أنواع خرق القانون."

"بخصوص آخر 5 لاعبين، فإن الفيفا اعتبر أن اللاعبين قد سجلوا قبل طلب التسجيل، تشيلسي هنا استعان بقضية ريال مدريد في المحكمة الرياضية أيضًا، والتي تؤكد أن الفيفا لا يستخدم التسجيلات المعتبرة، لذلك فليس للفيفا الحق في اعتبار أن التسجيلات قد تمت قبل الموعد المحدد."

"يحترم تشيلسي الجهود المبذولة من الفيفا، ولكن إذا استمر الفيفا في فرض عقوبات غير متكافئة على الأندية، فهذا لن يؤدي فقط إلى تقويض الغرض من اللوائح، بل سيؤدي إلى الشك في قدرة الفيفا على تنظيم كرة القدم."