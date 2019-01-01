تشيلسي ينوي ترك ساري ينضم ليوفنتوس مجانًا

نادي تشيلسي لن يطلب من ساري أو يوفنتوس أي مقابل مادي لرحيله لصفوف البيانكونيري في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي أن يترك المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز يرحل بشكل مجاني قبل انطلاق الموسم الجديد.

جاء هذا بعدما اجتمع رئيس النادي رومان أبراموفيتش مع مساعديه في مونتي كارلو وتوصلوا لذلك الاتفاق قبل الإعلان عن رحيل المدرب بساعات.

📆نهائي 2012

على ملعبه "أليانتس أرينا" ووسط جماهيره، خسر بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام تشيلسي الإنجليزي، ليُتوج الأخير باللقب الأول في تاريخه.🔵🏆 pic.twitter.com/2flg8LKool — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وكان ساري قد اتم اتفاقه مع إدارة يوفنتوس بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة على تدريب الفريق في الموسم المقبل والرحيل عن صفوف تشيلسي.

وبدأ المدرب الإيطالي بالفعل في التحضير لفترة قيادته الفنية في يوفنتوس حيث يسعى لبعض التدعيمات في عدد من المراكز ليتوافق الفريق مع فكره الكروي.

تقارير – تشيلسي يرفض العرض الأول من يوفنتوس لإيمرسون

وسيحصل المدير الفني السابق لنابولي على حوالي 7 مليون يورو في الموسم الواحد بصفوف فريق يوفنتوس بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت".

جدير بالذكر أن الشرط الجزائي الذي يسمح لساري بالرحيل عن صفوف تشيلسي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو.