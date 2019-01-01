تشيلسي ينفي موافقته على بيع نجمه الشاب في يناير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نفى نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي الأنباء التي تحدثت حول موافقته على بيع نجمه الصاعد تامي أبراهام إلى أحد أندية البريميرليج خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وكانت عدة صحف إنجليزية قد تحدثت حول موافقة تشيلسي على العرض المقدم من قبل إدارة وولفر هامبتون من أجل استقدام أبراهام في يناير الحالي.

وظهر أبراهام مع تشيلسي أواخر الموسم الماضي، وذلك بعد تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول، ولكنه خرج في بداية الموسم على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.

وكان تامي أبراهام قد حقق انطلاقة موسم رائعة مع أستون فيلا، حيث سجل 13 هدفًا مع فريقه خلال الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

وكان وولفر هامبتون هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع أبراهام بعد الأداء القوي الذي قدمه مطلع الموسم الحالي، وهو ما دفع الوولفز إلى المسارعة من أجل التعاقد معه.