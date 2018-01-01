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تشيلسي ينضم لقائمة المهتمين بضم نيكولو باريلا

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باريلا يجذب أنظار العديد من اللاعبين

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تظهر رغبة تشيلسي الإنجليزي في ضم متوسط الميدان الإيطالي نيكولو باريلا من صفوف كالياري الإيطالي.

الدولي الإيطالي الشاب، أصبح هدفاً في الأونة الأخيرة، لكبار الأندية الإيطالية، بعدما شارك بقميص منتخب إيطاليا وأداءه الجيد في الدوري الإيطالي.

وحسب كالتشو ميركاتو الإيطالية، فأن تشيلسي أنضم لصفوف الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب البالغ 21 عامًا.

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ويهتم ماوريسيو ساري ومساعده جيانفرانكو زولا، بالحصول على خدمات اللاعب، لكن دون أن يقدم نادي تشيلسي أي عرض رسمي حتى الآن.

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وكان النادي السرديني قد أكد سابقًا أنه لن يتخلى عن موهبته الشابة بأقل من 45 مليون يورو.

ويعد إنتر الإيطالي من أبرز الأندية المهتمة بضم باريلا، لكن قوانين اللعب المالي النظيف، ستؤخر تحرك النيراتزوري تجاه اللاعب في الصيف المقبل.

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ويظهر أيضًا اهتمام من ميلان ونابولي الإيطالي، لكن قدرات البلوز المالية كافية بجعل النادي يؤمن التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية.

وخاض اللاعب الشاب، 16 مباراة الموسم الحالي بقميص كالياري، وظهر بقميص المنتخب الإيطالي في 4 مباريات دولية، جاءت تحت قيادة روبرتو مانشيني.

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