تشيلسي ينافس مانشستر يونايتد وريال مدريد على بوتشيتينو

تشيلسي انضم للقائمة التي ترغب في التعاقد مع بوتشيتينو في الموسم المقبل

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في سباق الراغبين في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد.

بوتشيتينو جدد عقده مع السبيريز في الصيف الماضي حتى 2023.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد يواجه منافسة مع تشيلسي لأجل التعاقد مع مدرب السبيرز.

وأوضحت أنّ موقف ماوريسيو ساري في الموسم المقبل معقد للغاية بعد تصريحاته الأخيرة والهجوم على اللاعبين.

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🏅 أفضل مدرب بالعالم

برغم الاخفاق في كأس العالم 2018 يظل مدرب تاريخي للماكينات الألمانية 🇩🇪👏 pic.twitter.com/5MLAbD8cVH — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوتشيتينو إذ يرحل أوليه سولشار بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أنّ بوتشيتينو عبّر عن غضبه من تعامل توتنهام في سوق الانتقالات مما قد يرجح إمكانية رحيله.