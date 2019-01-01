تشيلسي يمنح لامبارد ضمانات للموافقة على تدريب الفريق

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن إدارة تشيلسي قد منحت فرانك لامبارد ضمانات من أجل الموافقة على تدريب البلوز بالموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي تشيلسي قد استقر على تولي فرانك لامبارد قائد الفريق السابق للمسؤولية الفنية للبلوز بداية من الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" والتي أكدت أن لامبارد كان يعاني من الكثير من الشكوك حول فكرة تدريب البلوز في الوقت الحالي.

ساري مع البلوز:

👕 63 مباراة

✅39 فوز

🤝13 تعادل

❌11 خسارة

📊61.9% نسبة الفوز بالمباريات



🥈نهائي كأس كاراباو

🏆 لقب الدوري الأوروبي



سيفتقد مشجعو تشيلسي هذا الرجل بكل تأكيد 👏 pic.twitter.com/fRo6u8odyq — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن لامبارد قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من قبل رومان أبراموفيتش مالك النادي وتحدث معه ومنحه بعض الضمانات للقبول بتدريب الفريق.

وأكد أبراموفيتش أنه سيمنح لامبارد ما يريده خلال فترتي انتقالات لتحقيق شيء مع الفريق وإظهار قدراته في الادارة الفنية.

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وأشارت الصحيفة لإمكانية أن يكون التعاقد مع لامبارد لمدة موسمين وسيقوم البلوز بدفع المبلغ المتواجد في عقده مع ديربي كاونتي كشرط جزائي من أجل فسخه.

جدير بالذكر أن لامبارد كان قد قدم موسمًا مميز رفقة فريق ديربي كاونتي ووصل لنهائي دورة الصعود للدوري الإنجليزي قبل الخسارة أمام أستون فيلا.

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