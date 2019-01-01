تشيلسي يمنح أياكس 833 تذكرة فقط بدوري الأبطال

بسبب سلوك جمهور النادي الهولندي في بريطانيا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، منح جماهير نظيره الهولندي أياكس أمستردام، عدد 833 تذكرة فقط لمباراتهما معاً بدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يلتقي مع أياكس في 5 نوفمبر القادم على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار دور المجموعات من الأبطال.

المتعارف عليه بالنادي الإنجليزي، هو منحه 3 آلاف تذكرة لجماهير الفريق الزائر في أي مباراة بالمسابقة.

ومع ذلك قررت إدارة البلوز تخفيض هذا العدد للنادي الهولندي، ليصل إلى 833 تذكرة فقط، وفقاً لما أكده الموقع الرسمي لأياكس.

وبرر تشيلسي هذا التصرف، نظراً للتحذيرات من سلوك جمهور أياكس وإثارته للإزعاج في أوروبا بشكل عام وبريطانيا على وجه التحديد.

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ويأتي ذلك بعدما تم القبض على 4 مشجعين للنادي الهولندي في إبريل الماضي، خلال مواجهة فريقهم مع توتنهام بنصف نهائي البطولة.

يذكر أن تشيلسي يقع بالمجموعة الثامنة لدوري الأبطال، ومعه كل من أياكس، ليل الفرنسي وفالنسيا الإسباني.