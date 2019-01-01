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تشيلسي يُلبي مطالب إيسكو تمهيدًا لضمه

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البلوز يقتربون من حسم صفقة شتوية ثقيلة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يأمل نادي تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدمات صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، إيسكو، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى البلوز لتأمين خدمات اللاعب الإسباني والذي ينافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضمه مع تزايد مشاكله في الملكي.

وحسب الصن الإنجليزية، فأن تشيلسي سيقدم عرضًا بمقابل 75 مليون يورو، بعدما فشل في إقناع المدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري بقدراته.

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وسيقدم الفريق اللندني، عقداً للاعب براتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف جنية أسترليني أسبوعيًا، خاصة أن الإسباني يهتم بالحصول على الأموال أكثر من اللعب لبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدولي الإسباني، خاض 11 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد، مما يفتح الباب لرحيله بشكل أكبر.

وتأتي أخبار التعاقد مع إيسكو، والتي تتزامن مع اقتراب البلوز من ضم الموهبة الأمريكية كريستيان بوليسيتش من صفوف بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل مقابل 45 مليون جنية أسترليني.

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