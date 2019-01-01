تشيلسي يكسر سلسلة انتصارات أياكس ويلحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم

ماذا فعل تشيلسي في أرقام أياكس بعدما فاز عليه؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نجح تشيلسي في إلحاق الهزيمة الأولى بأياكس أمستردام الهولندي خلال الموسم الحالي، بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها منذ بدايته.

ونجح فريق تشيلسي في اقتناص فوز ثمين على مضيفه الهولندي أياكس أمستردام بهدف دون رد، بالجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، ألحق تشيلسي الهزيمة الأولى بأياكس أمستردام هذا الموسم سواء على المستوى المحلي في بطولة الدوري أو على مستوى دوري أبطال أوروبا.

ولعب الفريق الهولندي 7 مباريات خلال الموسم الحالي قبل هذه المباراة نجح في الفوز بها جميعًا دون تعادل أو خسارة.

ليس ذلك فقط، بل أن هذه الهزيمة تعد هي الأولى لأياكس أمستردام على ملعبه يوهان كرويف أرينا منذ الهزيمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام توتنهام.

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يذكر أن تلك النتيجة تضع تشيلسي في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة بـرصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر، في انتظار مواجهة الليلة بين فالنسيا الثالث بـ3 نقاط، وليل الرابع بدون أي نقطة.