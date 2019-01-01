تشيلسي يفقد روديجير حتى نهاية الموسم

ضربة قوية لدفاع البلوز لما تبقى من الموسم الحالي

تلقى نادي تشيلسي أنباء محبطة اليوم الثلاثاء، بعدما تبين انتهاء موسم مدافعه الألماني أنطوني روديجير.

مدافع البلوز تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال تعادل فريقه مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 1/1 يوم الأحد الماضي.

لويس سواريز: ليفربول يلعب مثل برشلونة، لا أرى اختلافًا كبيرًا بينهما

تشيلسي أعلن عبر موقعه الرسمي أن روديجير سيجري عملية جراحية على ركبته في إيطاليا، وسيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وهو ما يعني غيابه عن مواجهتي أينتراخت فرانكفورت بنصف نهائي الدوري الأوروبي خلال شهر مايو المقبل.

ولن يظهر أيضاً الألماني في آخر مباراتين للبلوز بالدوري الإنجليزي، أمام كلًا من واتفورد وليستر سيتي بآخر جولتين.

وكيله: موقف بيل تجاه ريال مدريد لم يتغير

إصابة روديجير تمثل ضربة قوية للمدرب ماوريسيو ساري، حيث يواجه منافسة شرسة على المركز الرابع والوصول لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعتمد الإيطالي على الدنماركي أندرياس كريستينسين لتغطية إصابة روديجير، في المرحلة المتبقية من الموسم.