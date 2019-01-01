تشيلسي يفقد بيدرو بداعي الإصابة

اللاعب من الأبرز هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن تشيلسي عن تغيير طاريء في تشكيل الفريق لمواجهة نورويتش سيتي بعد إصابة الإسباني بيدرو قبل المباراة.

ويعد بيدرو من الأبرز في صفوف البلوز حتى الآن في انطلاق الموسم، واعتمد عليه فرانك لامبارد في كل اللقاءات.

وتعرض بيدرو للإصابة أثناء العمليات الإحمائية للقاء الذي يقام مساء السبت، وخرج من قوام الفريق الأساسي.

ودفع لامبارد بمتوسط الميدان الإنجليزي روس باركلي في التشكيل الأساسي بدلاً من المصاب بيدرو.

ويبحث تشيلسي عن انتصاره الأول هذا الموسم بعد خسارة وتعادل في الجولتين الماضيتين.