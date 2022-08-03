تشيلسي يعاند برشلونة .. "البلوز" لن يخفض مطالبه للتخلي عن نجميه

تشيلسي قرر عدم ترك ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا يرحلان بسهولة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يبدو أن محاولة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع ثنائي تشيلسي الإنجليزي ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا قد أصبحت معقدة بعض الشيء.

برشلونة يحاول التعاقد مع ثنائي دفاع تشيلسي لتدعيم الخط الخلفي، بطلب من تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا"، من أجل منحه المزيد من الخيارات الدفاعية.

ما هي مطالب تشيلسي؟

كشفت صحيفة "as" الإسبانية عن أن تشيلسي يقدر قيمة الثنائي بحوالي 25 مليون يورو، بواقع 10 ملايين من أجل أثبيليكويتا، و15 مليون يورو من أجل ألونسو.

التقرير أكد أن برشلونة ليس مستعدًا للتعاقد مع الثنائي بهذه القيمة، ويأمل أن يخفض تشيلسي مطالبه المالية، بينما يوجد إصرار من إدارة "ستامفورد بريدج" على عدم خفض سعر اللاعبين.

ما هو موقف ألونسو وأثبيليكويتا؟

وعلى الرغم من موقف تشيلسي الرافض للتخلي عن نجميه، إلا أن هناك حالة تفاؤل في برشلونة من إتمام العملية، خاصة بعد العمل الكبير الذي قام به النادي في سوق الانتقالات.

إدارة برشلونة تدرك أن اللاعبين يريدان الانتقال إلى "كامب نو"، على الرغم من أن أثبيليكويتا بدأ في إعادة التفكير في رغبته بمغادرة "ستامفورد بريدج".

قائد تشيلسي أجرى عدة محادثات هاتفية مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ولديه اتفاق كامل بالفعل على الانتقال إلى "البلوجرانا" لمدة موسمين مع خيار لموسم آخر إضافي، لكنه يفكر حاليًا في خيار الاستمرار مع تشيلسي.

ومن جانبه، فإن ألونسو يفضل القيام بأي شيء من أجل الانتقال إلى برشلونة، حيث يريد مدافع ريال مدريد السابق العودة إلى إسبانيا، ومتحمس لخيار اللعب في "كامب نو".