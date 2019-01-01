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تشيلسي يشكو بايرن ميونخ للاتحاد الدولي

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والسبب هودسون أودوي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي سيتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم بحق بايرن ميونخ بسبب مفاوضاته مع لاعبه كالوم هودسون أودوي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تقدم بايرن بعدة عروض، وصل آخرها إلى 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الإنجليزي الشاب في انتقالات الشتاء.

وقالت "ديلي ميل" إن تشيلسي سيصعد الأمر ويشكو بايرن ميونخ في حال تأكده عن وجود اتصالات بين النادي الألماني واللاعب، الأمر الذي يعد غير قانوني.

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ويرتبط أودوي مع تشيلسي بعقد حتى 2020، ولكن اللاعب اشتكى من عدم حصوله على الفرص الكافية للعب مع الفريق هذا الموسم.

وأكد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، اهتمام فريقه بأودوي ورغبته بحسم الصفقة بالفترة المقبلة.

يذكر أن أودوي كان اشترك كأساسي في خسارة تشيلسي بهدف نظيف أمام توتنهام مساء الثلاثاء في كأس كاراباو.

 

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