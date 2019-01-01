تشيلسي يسعى لمنع لويز من الرحيل مجانًا

تشيلسي يحاول تجديد عقد دافيد لويز بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يسعى نادي تشيلسي إلى الوصول لحل بخصوص مسألة تجديد عقد مدافعه الدولي البرازيلي دافيد لويز قبل نهاية الموسم.

وينتهي عقد دافيد لويز بنهاية الموسم الحالي، ما سيجعله يرحل مجانًا في الصيف المقبل في حالة عدم تجديد عقده.

ومنذ حوالي 3 أشهر، أبدى لويز رفضه للعرض المقدم من قبل إدارة تشيلسي من أجل تمديد العقد لموسمين إضافيين فقط.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ مايو ٢٠١٩

ودخل في خلاف حول الراتب وحول مدة العقد، لتنتهي المسألة قبل أن تعود مرة أخرى قبل شهرين من نهاية الموسم.

وسيقدم تشيلسي عرضًا جديدًا للويز خلال الأيام المقبلة من أجل ألا يترك الفرصة لأن يرحل لويز مجانًا الميركاتو الصيفي المقبل.

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يذكر أن دافيد لويز كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي مرة أخرى قادمًا من باريس سان جيرمان صيف العام 2016.