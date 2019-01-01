تشيلسي يسعى لخفض قيمة صفقة هيجواين

هل يمكن أن ينضم هيجواين لتشيلسي بمبلغ منخفض في الصيف المقبل؟

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للوصول إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن الحصول على خدمات جونزالو هيجواين بصورة نهائية في الصيف المقبل.

تشيلسي تعاقد مع هيجواين معارًا في يناير الماضي مع خيار أحقية الشراء مقابل 36 مليون يورو أو تمديد الإعارة لموسم إضافي مقابل 18 مليون يورو.

وذكرت شبكة ESPN الأمريكية أنّ إدارة تشيلسي دخلت في مفاوضات مع يوفنتوس لأجل الموافقة على ضم اللاعب في الصيف بصورة نهائية ولكن بمبلغ أقل من 36 مليون يورو.

وأوضحت أنّ البلوز يعتمد على أنّ البيانكونيري لا يود استعادة اللاعب خاصة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو ومنحه راتبًا يصل إلى 31 مليون يورو.

الدوري الإيطالي 🇮🇹

يوفنتوس 🆚 فروسينوني

📍تورينو

🏟️ملعب يوفنتوس

⏱️00:30 بتوقيت مكّة المكرمة pic.twitter.com/OWlTyyua0n — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

ويحاول الفريق اللندني استغلال توجه يوفنتوس لبيع هيجواين لدفع أقل مبلغ ممكن، خاصة وأنّه لا يوجد منافسة لضم صاحب الـ 31 عامًا.

هيجواين سجل هدفين في مباراة هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وتلقى البلوز هزيميتين مع بورنموث برباعية نظيفة ومانشستر سيتي بسداسية نظيفة في وجود البيبيتا.