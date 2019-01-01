تشيلسي يستعد لإعلان النبأ الحزين لبايرن ميونخ

انتهت آمال بايرن ميونخ

أفادت التقارير الواردة من داخل نادي تشيلسي، أن الإدارة وافقت على كافة شروط اللاعب الشاب هودسون أودوي، ليصبح على بعد أيام وربما ساعات قليلة من وضع القلم على عقد ارتباطه بأسود غرب لندن حتى إشعار آخر.

والمعروف أن صاحب الـ18 عامًا، يعتبر من أبرز وأقوى المطلوبين لدى بايرن ميونخ، لحل معضلة رحيل الثنائي الأسطوري آرين روبين وفرانك ريبيري، إلا أن الإدارة اللندنية رفضت على مرتين التفريط في اليافع الإنجليزي.

وقام النادي البافاري بمحاولة جريئة لخطف أودوي من "ستامفورد بريدج" في الميركاتو الشتوي الأخير، لكن المحاولة باءت بالفشل، لضعف المقابل المادي، رغم أنه بلغ قرابة الـ35 مليون جنيه إسترليني، في لاعب مصنف على أنه مراهقًا.

ومساء اليوم الثلاثاء، ترددت أنباء شبه مؤكدة داخل أروقة النادي، عن استعداد اللاعب للجلوس مع المسؤولين، لوضع توقيعه على عقد ارتباطه بالنادي لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 5 سنوات، على غرار ما حدث مع أبناء الأكاديمية، أمثال لوفتس تشيك، ماسون ماونت، الذي جدد معهم النادي بعقود مُحسنة بعد صاعقة عقوبة الفيفا، بحرمان الأسود من ضم لاعبين جدد حتى منتصف العام القادم.

دور كبير لوكلاء اللاعبين في التحكم باللعبة بالآونة الأخيرة 🧐



رايولا ومينديز وأهم وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم ✍️👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وسيتحصل أودوي على راتب أسبوعي يُقدر بنحو 100.000 جنيه إسترليني، رغم أنه يُعاني من إصابة سيئة، على إثرها يتلقى العلاج منذ نهاية الموسم الماضي، ولن يتعافى منها قبل منتصف سبتمبر القادم.