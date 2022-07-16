تشيلسي يريد نجم ريال مدريد .. والملكي يطلب 60 مليونًا

صفقات تشيلسي لا تتوقف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد فيرلان ميندي في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أوه كي دياريو"، والتي أكدت أن النادي الملكي منفتح على فكرة رحيل اللاعب الفرنسي.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن ظهير النادي الملكي يطلب زيادة كبيرة في عقده الحالي مع الفريق، وهو ما ترفضه إدارة الفريق.

البيئة المحيطة باللاعب تقدم تلك الطلبات منذ أكثر من عامين، بالتحديد منذ جائحة كورونا، وبسبب عقود زملائه في الفريق، لكن إدارة الفريق العاصمي ملت من تلك الطلبات بحسب ما أكدت الصحيفة.

ذلك يجعل إدارة ريال مدريد تفكر في قبول أي عرض يتم تقديمه للاعب في حدود 50 أو 60 مليون يورو.

ويرى توماس توخيل أن اللاعب سيكون مفيدًا للغاية بالنسبة له في طريقة لعب تشيلسي، لذلك طلب من إدارة البلوز ضمه.

جدير بالذكر أن ميندي كان قد انضم لصفوف ريال مدريد من ليون في يوليو 2019 مقابل حوالي 50 مليون يورو.