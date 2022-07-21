تشيلسي يرفع عرضه لضم كوندي .. ولابورتا يثير الجدل حول الفرنسي!

مستقبل كوندي يتأرجح بين برشلونة وتشيلسي، في ظل ضغط الناديين المستمر للحصول على خدمات مدافع إشبيلية.

إما برشلونة أو تشيلسي، يتأرجح مستقبل الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية الإسباني بين العملاق الكتالوني وأزرق العاصمة الإنجليزية.

كوندي كان محور الصراع بين برشلونة وتشيلسي خلال الفترة الماضية، مع تمسك إشبيلية بطلباته المادية من أجل التخلي عن نجم خط دفاعه.

النسخة الإسبانية من "جول GOAL" تمكنت من تأكيد أن تشيلسي رفع العرض المالي المقدم إلى إشبيلية، ليصل إلى 65 مليون يورو، وهو الرقم السحري الذي يريده النادي الأندلسي.

تدعيم الدفاع يعد أولوية أساسية بالنسبة إلى توماس توخيل مدرب تشيلسي، خاصة مع رحيل أنطونيو روديجر إلى ريال مدريد، وأندرياس كريستنسن إلى برشلونة في صفقتي انتقال حر.

ويأمل تشيلسي أن يكون العرض الجديد كافيًا لإقناع إشبيلية بالتخلي عن كوندي، وأن يتمكن من إقناع اللاعب بارتداء قميص "البلوز" في الموسم المقبل.

برشلونة يثق في كلمة كوندي!

وعلى جانب آخر، فإن برشلونة يعرف أن عملية التعاقد مع كوندي لن تكون سهلة، خاصة مع عرض تشيلسي الجديد.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يثق في أن كوندي سيحافظ على كلمته واتفاقه مع إدارة النادي، وسيلعب في "كامب نو" خلال الموسم المقبل، ويرفض عرض تشيلسي.

وينتظر برشلونة تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية، عبر بيع 15% من الحقوق السمعية والبصرية، من أجل تقديم عرض قوي إلى إشبيلية.

رد غامض من لابورتا!

جوان لابورتا رئيس برشلونة صب المزيد من الزيت على نيران صفقة كوندي، وذلك بعد انتهاء حفل تقديم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لابورتا، وأثناء مغادرة الفندق الذي أقيم فيه تقديم ليفاندوفسكي، قابل بعض مشجعي برشلونة، وسأله أحدهم عن خيار التوقيع مع كوندي.

وترك لابورتا الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، حيث قال: "هل ترغب في ذلك".

إجابة لابورتا كانت غامضة بطبيعة الحال، وهو أمر يمكن فهمه بالنظر إلى تحركات الأندية في سوق الانتقالات.