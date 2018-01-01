تشيلسي يحقق فوزًا ثمينًا من أرض برايتون

تشيلسي يفوز على برايتون بهدفين لهدف خارج قواعده

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق تشيلسي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه برايتون، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وبدأ تشيلسي المباراة بقوة فارضًا سيطرته منذ البداية، ونجح في تحجيم لاعبي برايتون داخل مناطقهم، الأمر الذي جعل الاستحواذ في أقدام لاعبي تشيلسي بشكل شبه دائم.

ومن خلال هجمة منظمة، نجح هازارد في ختامها بمراوغة ثلاثة لاعبين وإرسال كرة عرضية على القائم البعيد، لتجد أمامها بيدرو واضعًا إياها في الشباك الفارغة، ومفتتًحا التسجيل للبلوز بعد مرور 17 دقيقة فقط من عمر شوط المباراة الأول.

وظلت المباراة تحت سيطرة لاعبي تشيلسي، حيث لم يكد يمر ربع ساعة بعد تسجيل تشيلسي للهدف الأول، حتى نجح إيدين هازارد في إضافة الهدف الثاني بعد عمل فردي رائع.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من شوط المباراة الأول أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أزرق مستحق لتشيلسي على أصحاب الأرض بهدفين للا شيء.

وشهد هذا الشوط وصول هازارد للهدف رقم 17 بين التسجيل والصناعة، ليعادل رقم ليونيل ميسي اللاعب الوحيد في أوروبا الذي وصل لهذا الرقم خلال هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني ظهر برايتون بشكل أفضل نسبيًا مما ظهر عليه خلال الشوط الأول، ونجح في الخروج من مناطقه ومناطحة تشيلسي في كثير من الأوقات.

وفي الدقيقة الخامسة والستين نجح سمولش مارش في تقليص النتيجة، بعدما سجل هدف برايتون الثاني إثر خطأ في التمركز بين مدافعي تشيلسي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من اللقاء أي جديد، على الرغم من محاولات برايتون من أجل إدراك التعادل، لينتهي اللقاء على وقع انتصار هام لتشيلسي في النهاية.

وبانتصاره هذا رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة والثلاثين في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.