تشيلسي يحسم موقفه النهائي من شراء هيجواين

نجح في تسجيل 4 أهداف فقط مع البلوز

استقر نادي تشيلسي الإنجليزي، على قراره النهائي وموقفه من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

نجم يوفنتوس انتقل إلى ميلان الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يقطعها ليغير وجهته بمنتصف الموسم.

هيجواين انضم للبلوز ليعمل مع ماوريسيو ساري مرة أخرى، ولكن مستوى اللاعب لم يبهر جمهور الفريق الإنجليزي.

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تشيلسي لديه خياراً يتيح له شراء هيجواين بشكل نهائي من ناديه الأصلي يوفنتوس بعد نهاية الإعارة.

موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد أن مستويات هيجواين، دفعت إدارة تشيلسي لصرف النظر عن تفعيل هذا الخيار.

ويأتي ذلك رغم حرمان البلوز من إجراء أي تعاقدات جديدة على مدار الموسم القادم، ليفضل ساري الاعتماد على الثنائي المنتظر عودته من الإعارة وهما ميتشي باتشواي وألفارو موراتا.

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ويقع يوفنتوس في ورطة كبيرة الآن، نظراً لراتب صاحب الـ31 عاماً والذي يصل إلى 9.5 مليون يورو سنوياً.

وتزداد الورطة بعدم رغبة إنتر في التعاقد مع هيجواين، حيث أنهى اهتمامه به منذ الصيف الماضي.

يذكر أن الأرجنتيني المعتزل دولياً شارك في 14 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 4 أهداف فقط.