تشيلسي يحسمها.. دي يونج يقترب بشدة من الرحيل عن برشلونة

الهولندي على أعتاب المغادرة

يبدو الهولندي فرينكي دي يونج اقرب من اي وقت مضى من الرحيل عن برشلونة، رغم أن رغبته لا تزال حتى الآن البقاء في ملعب كامب نو.

ورغم أن مانشستر يونايتد كان طيلة الفترة الماضية أبرز الوجهات المحتملة لدي يونج، إلا أن الهولندي يقترب الآن من تشيلسي.

برشلونة وتشيلسي توصلا لاتفاق مبدئي على صفقة دي يونج، لكن تتبقى رغبة الهولندي في الرحيل، وهي الشرط الأصعب حاليا.

بحسب صحيفة "سبورت" المقربة للبيت الكتالوني، فإن قيمة الصفقة المتفق عليها بين برشلونة وتشيلسي هي 80 مليون يورو.

برشلونة أعلن عبر رئيسه جوان لابورتا ومدربه تشافي هيرنانديز في أكثر من مناسبة أن الأولوية لبقاء دي يونج، ولكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عليه أن يعدل بعض الأمور المتعلقة براتبه لتقنين وضعه في الموسم الجديد، الأمر الذي يرفضه الهولندي.

وكان المحيطون بالنجم الهولندي قد عبروا عن استيائه من ضغوطات الإدارة عليه سواء للرحيل أو لتخفيض عقده، في ظل رفضه للخيارين.

لكن يبدو أن القيمة المعروضة من تشيلسي إلى جانب مشاركته في دوري أبطال أوروبا التي كانت تنقص مانشستر يونايتد، قد تدفع الصفقة بشكل أقوى خلال الأيام المقبلة التي ينتظر أن تحمل الحسم في ملف دي يونج.