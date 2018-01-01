تشيلسي يحدد سعر فابريجاس

اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية أن تشيلسي حدد السعر المطلوب من أجل التخلي عن متوسط ميدانه سيسك فابريجاس في يناير المقبل.

وينتهي عقد فابريجاس مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي من الأندية المهتمة بداية من شهر يناير بحسب قانون بوسمان.

وقالت "لاجازيتا" إن تشيلسي طالب الأندية المهتمة بمبلغ ثمانية مليون يورو لبيع صانع ألعابه الإسباني في الانتقالات الشتوية. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأبدى ميلان علانية اهتماماً بالتعاقد مع فابريجاس بعدما صرح مدربه جينارو جاتوزو والمدير الرياضي ليوناردو أن النادي مهتم به.

وارتبط اسم فابريجاس بعدة أندية أوروبية وأمريكية وأبرزها جلطة سراي الذي ذكرت صحف تركية دخوله في مفاوضات شخصية مع اللاعب.

وتراجع دور فابريجاس هذا الموسم منذ تولى ماوريتسيو ساري تدريب الفريق وأصبح بديلاً للإيطالي جورجينيو بمركز الارتكاز.

ويلعب تشيلسي مساء اليوم، الأحد، مع برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في جولته السابعة عشر.