تشيلسي يتخطى بارنسلي ويتأهل لمواجهة شيفيلد بكأس إنجلترا

انتصار جديد تحت قيادة توماس توخيل

نجح فريق تشيلسي في التأهل لدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على بارنسلي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس في دور الـ16.

المدرب توماس توخيل قرر إعادة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا كأساسي في مواجهة الليلة، ومن أمامه إيمرسون وكورت زوما وأندرياس كريستينسين.

وفي خط الوسط لعب كالوم هودسون أودوي، نجولو كانتي، بيلي جيلمور، وماركوس ألونسو، وفي الهجوم حكيم زياش وتامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش.

تشيلسي سيطر على الأمور بشكل كامل منذ بداية اللقاء، لكن بارنسلي خلق بعض فرص التسجيل التي لم تسفر عن شيء.

وفي الدقيقة 64 من زمن اللقاء، نجح الإنجليزي تامي أبراهام في تسجيل هدف الفوز لفريقه بمساعدة من زميله ريس جيمس.

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ويتأهل بذلك تشيلسي إلى دور الثمانية لمواجهة شيفيلد يونايتد، وفقًا للقرعة التي أجريت مساء اليوم لتحديد ملامح ربع النهائي.

وفي باقي المواجهات يلعب إيفرتون ضد مانشستر سيتي، بورنموث وساوثامبتون، بالإضافة للمواجهة المرتقبة بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.