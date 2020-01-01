تشيلسي يتحرك لتأمين مستقبل دفاعه قبل فوات الأوان

قائد آرسنال التاريخي يخطط لاستغلال وضع اللاعب مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن خطة إدارة تشيلسي لتأمين مستقبل المدافع الأيمن الشاب طارق لامبتي، قبل التحسر على خروجه بموجب قانون بوسمان مع انتهاء الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "الجارديان"، أن النادي اللندني يخوض معركة حامية الوطيس من أجل الحفاظ على صاحب الـ19 عامًا، بعد تلقيه أكثر من عرض أوروبي في الأسابيع والأيام القليلة الماضية.

وبحسب نفس المصدر، فإن إدارة البلوز ستكثف مفاوضاتها مع لاعب شباب إنجلترا تحت 20 عامًا، على أمل إقناعه بتمديد عقده الذي سينتهي منتصف العام الجاري.

وأفاد التقرير، أن هناك حالة من القلق على الخليفة المستقبلي للقائد سيزار أثبيليكويتا في مركز الظهير الأيمن، بعد ارتباط اسمه بنيس الفرنسي، الذي يقوده قائد آرسنال التاريخي باتريك فييرا، لمساعدة الفريق على العودة للمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بدلاً من مركزه الحالي العاشر.

وأصبح طارق، سابع لاعب من أبناء الأكاديمية يحصل على فرصة اللعب مع الفريق الأول منذ تولي فرانك لامبارد الدفة الفنية، بعد مشاركته كبديل في ليلة الفوز على آرسنال في قلب قلعة "الإمارات".

واستندت الصحيفة البريطانية في تقريرها، للتصريحات التي أدلى بها سوبر فرانك بشأن مستقبل مدافعه المراهق، بقوله "إنه يتحدث مع النادي، ونأمل أن يشعر ببعض الحب بعد مشاركته الأولى مع الفريق الأول".

وفي الختام، لفت التقرير إلى أنه في أسوأ الظروف، إذا ظل وضع لامبتي كما هو عليه حتى نهاية الموسم، فسوف يتقاضى تشيلسي تعويضًا من المحكمة الدولية –حال انضم لنادٍ خارج المملكة المتحدة-، وفقًا لقوانين الفيفا.