تشيلسي يتحدى الأزمات ويتخطى نوريتش بثلاثية من دون زياش

نجح فريق تشيلسي في تخطي أزمته خارج الملعب، بالفوز على نوريتش سيتي بثلاثة مقابل هدف، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على أرض نوريتش.

ولعبت هذه المواجهة بين الفريقين، في إطار الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث تم تقديمها من يوم 19 مارس الجاري.

وخاض تشيلسي اللقاء في ظل الأزمات التي يعيشها خارج الملعب، بسبب تجميد أصول رومان أبراموفيتش مالك النادي وإيقاف عملية بيعه.

وشهدت المواجهة جلوس المغربي حكيم زياش على دكة بدلاء تشيلسي، حيث ظهر كبديل غير مستخدم طوال أحداث اللقاء.

الهدف الأول لتشيلسي جاء عن طريق تريفوه تشالوباه في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بمساعدة زميله ميسون ماونت.

وفي الدقيقة 14 تمكن ماونت من تسجيل الثاني بنفسه من صناعة الألماني كاي هافيرتس ليؤمن فوز فريقه.

وحاول المهاجم الفنلندي تيمو بوكي تقليص الفارق، بتسجيل الأول لنوريتش سيتي من ركلة جزاء بالشوط الثاني، ولكن الضيوف ردوا بهدف ثالث لهافيرتس بالدقيقة 90.

Five goals in his last six appearances! 👏 pic.twitter.com/gDHVRtCxV8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 10, 2022

وبهذه النتيجة يحافظ تشيلسي على مكانه بالمركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ56 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ69 نقطة.

وعلى جانب آخر يقبع نوريتش سيتي بالمركز الأخير ليقترب خطوة أخرى من الهبوط بامتلاكه 17 نقطة فقط.

وفي نفس الجولة فاز وولفرهامبتون على واتفورد برباعية نظيفة، ونجح نيوكاسل في الفوز بصعوبة على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف.