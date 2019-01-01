تشيلسي يبدأ الفترة التحضيرية في دبلن بظهور باكايوكو وزوما

إشارة لبقاء المعارين للبلوز بناء على طلب المدرب الجديد فرانك لامبارد

وصل فريق نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، للعاصمة الأيرلندية دبلن، لبدء الفترة التحضيرية استعداداً للموسم القادم.

الأسابيع الأولى من الصيف شهدت حالة من الجدل بخصوص منصب المدير الفني للفريق، برحيل الإيطالي ماوريسيو ساري إلى يوفنتوس.

البلوز أنهوا الجدل أمس، بعدما أعلنوا عن عودة النجم السابق فرانك لامبارد كمدرب للفريق، بعد تجربته القصيرة الناجحة مع ديربي كاونتي.

بعثة تشيلسي المتواجدة في دبلن الآن، شهدت العديد من الوجوه التي لم تظهر الموسم الماضي بسبب الإعارات.

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تيموي باكايوكو "ميلان"، كورت زوما "إيفرتون"، ميتشي باتشواي "كريستال بالاس" وكينيدي "نيوكاسل"، جميعهم تواجدوا مع الفريق الإنجليزي.

وانضم أيضاً كل من سيزار أزبلكويتا، بيدرو رودريجيز، داني درينكووتر، دافيد زاباكوستا وويلي كاباييرو للبلوز في رحلتهم التحضيرية.

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وأما عن بقية نجوم الفريق فمن المقرر انضمامهم للمعسكر التدريبي خلال الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاء أجازاتهم ومشاركات بعضهم مع منتخباتهم الوطنية.