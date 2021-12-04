وست هام يواصل تعذيب الكبار ويسقط تشيلسي بالثلاثة

انتهى ديربي لندن بين وست هام وتشيلسي على ملعب "لندن" مساء السبت على وقع فوز أصحاب الأرض 3-2 لحساب الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

"الهامرز" حقق فوزاً جديداً على أحد فرق المقدمة، ونفس النتيجة التي أسقط بها ليفربول على ملعبه الشهر الفائت.

واستمر المغربي حكيم زياش بالتشكيل الأساسي للبلوز، ودخل كاي هافيرتس كرأس حربة، بينما على الجانب الآخر اختار ديفيد مويس، مدرب أصحاب الأرض، إبقاء سعيد بن رحمة على مقاعد البدلاء.

ونجح تشيلسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 عبر المخضرم البرازيلي تياجو سيلفا عبر عرضية من ركنية حولها في شباك أصحاب الأرض بنجاح، الهدف الذي جعله أكبر لاعب يسجل لفريقه في المسابقة على مدار مشاركات تشيلسي.

ونجح المطارق بمعادلة النتيجة في الدقيقة 40 عبر ركلة جزاء سجلها بنجاح الأرجنتيني مانويل لانزيني تحصل عليها ديفيد بوين عقب خطأ من إدوارد ميندي.

ميسون ماونت أعاد البلوز للمقدمة بعد دقائق، بالتحديد في الدقيقة 42 بعد تسديدة رائعة مباشرة من عرضية زياش في مرمى لوكاس فابيانسكي، ليواصل صانع الألعاب الإنجليزي تألقه، إذ يعد الأكثر مساهمة في التسجيل بعهد توماس توخيل.

بوين الحاسم عاد مجدداً ولكن هذه المرة للتسجيل بالدقيقة 56 بتسديدة مميزة ذهبت قوية على يمين ميندي، ليعيد فريقه في المباراة، وللمرة الأولى هذا الموسم يستقبل تشيلسي هدفين بنفس المباراة.

البديل أرتور موسواكو سجل الهدف الثالث بطريقة غريبة بعد أن تحولت عرضيته لشباك ميندي الذي لم يستطع إبعادها قبل دخول مرماه.

وبهذه النتيجة، يصبح رصيد وست هام 27 نقطة ويعزز موقعه كرابع الترتيب، بينما توقف تشيلسي عند النقطة 33 بالصدارة، بانتظار بقية مباريات الجولة.