تشيلسي وراء فسخ لوكاكو عقده مع رايولا

المهاجم البلجيكي غير وكيل أعماله

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت الصحف الإنجليزية عن الأسباب المحتملة وراء فسخ مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو عقده مع وكيل أعماله الشهير مينو رايولا.

وفسخ لوكاكو عقده مع لوكاكو في أبريل الماضي وتحول للعمل مع مواطنه الإيطالي فيديريكو باستوريلي مع بداية الموسم الجديد.

وقالت "صن" أن السبب الرئيسي وراء الانفصال بين لوكاكو ورايولا هو أن الأخير أخبره أنه يتفاوض مع تشيلسي للانضمام لصفوفه في 2017 مرة أخرى. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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هل توافقه الرأي؟ 🤔 pic.twitter.com/YFo9b4nZ9P — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

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وأضافت الصحيفة على لسان الصحفي "دنكان كاسل" أن لوكاكو اعتقد أن رايولا يتفاوض مع مارينا جرانوفسكايا، مسؤولة التعاقدات، ليكتشف أنه فقط تحدث مع المدير الفني لتشيلسي وقتها أنطونيو كونتي.

وانضم لوكاكو في ذلك الصيف بنهاية الأمر إلى مانشستر يونايتد، فريقه الحالي، من إيفرتون مقابل ما يقارب 80 مليون يورو.

ويعاني المهاجم البلجيكي هذا الموسم من تراجع مستواه وكسر فقط مؤخراً صيامه التهديفي بعد التسجيل أمام ساوثامبتون.