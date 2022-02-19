تشيلسي وبايرن يستهدفان المدافع الأغلى في تاريخ ريال مدريد

أظهر نادي تشيلسي اهتمامه بالظفر بخدمات المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مفاجأة دفاع ريال مدريد هذا الموسم.

المدافع الأغلى في تاريخ النادي الذي وصل في صيف 2019 بـ50 مليون يورو يعيش فترة تعتبر الأفضل في مسيرته حتى هذه اللحظة، إذ أصبح لاعبًا أساسيًا في الخط الخلفي في خلال عام فقط مع المرينجي.

المستويات الذي أظهرها البرازيلي أجبرت كبار أوروبا للالتفات نحوه في ظل عدم وجود أي مفاوضات من جانب الملكي لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2025.

من أهم أبرز المهتمين؟

بحسب ما ورد عن الصحيفة الإسبانية فإن بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد من ضمن المهتمين باللاعب لكن في الوقت الحالي يبدو أن تشيلسي هو النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات قلب الدفاع البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الإنجليزي تخطط اجتماعًا مع ممثلي اللاعب على الرغم من أن النجم البرازيلي أوضح بأن أولويته دائمًا ستكون لفريق ريال مدريد.

ما هو موقف ريال مدريد من ميليتاو؟

قدم ميليتاو أداءاً بارزًا في خط الدفاع مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، حيث فاز بأكبر عد من المبارزات الثنائية بعدد 189 وهو أكبر رقم بين مدافعي البطولات الخمس الكبرى، ويأتي السابع في عملية استرداد الكرة والتاسع في الكرات الهوائية، كما أن لديه معدل جيد في التمريرات الصحيحة.

الأمر الذي قدره النادي المدريدي ووضع في نيته زيادة راتب البرازيلي بحسب "ماركا" الإسبانية وخصوصًا وأنه يتحصل وفقًا لعقده الحالي على 3 مليون ونصف المليون يورو في كل موسم وهو رقم لا يتفق مع أهمية اللاعب البرازيلي في الوقت الحالي.

وشارك صاحب الـ24 عامًا هذا الموسم في 34 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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