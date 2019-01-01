تشيلسي وأرسنال يعيدان 6 آلاف تذكرة غير مباعة لنهائي الدوري الأوروبي

توقعات بمدرجات خاوية في باكو



يستعد الثنائي الإنجليزي أرسنال وتشيلسي، لإرسال 6 آلاف تذكرة للإتحاد الأوروبي لكرة القدم، من المواجهة المرتقبة بينهما في 29 مايو الجاري.

تشيلسي وأرسنال يلعبان في نهائي الدوري الأوروبي، في مدينة باكو بأذربيجان، وسط صعوبات كبيرة لجمهور الفريقين للتواجد في ملعب المباراة.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن ملعب باكو ربما يشهد عدد كبير من المقاعد الخالية بالنهائي.

وجاء ذلك بعدما قرر أرسنال وتشيلسي إعادة 6 آلاف تذكرة غير مباعة لليويفا.

ويأتي ذلك لارتفاع تكاليف السفر لأذربيجان على الجماهير الإنجليزية، وبعد المسابفة التي تزيد عن 5 آلاف ميل.

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ومن المتوقع أن يشهد الملعب تواجد 4000 آلاف مشجع من أرسنال، من جميع أنحاء العالم بتواجد جمهور من قارة آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأما تشيلسي فقد باع ألفين تذكرة فقط من التذاكر المتاحة له، ليعيد ما تبقى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.